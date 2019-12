Georgsring auf dem Majolika-Gelände : Darum muss die Rheinbacher Sozialstation umziehen

Rheinbach. Der Mietvertrag des Georgsrings auf dem Majolika-Gelände endet am 30. Juni 2021. Rund um die Sozialstation an der Keramikerstraße haben Bagger allerdings schon mit dem Abriss von ehemaligen Fabrikgebäuden begonnen.

Hintergrund: Ein Teil der früheren Produktionshallen ist bis 30. Juni 2021 an den Georgsring vermietet. Der Verein betreibt dort das Möbellager und eine Fahrradwerkstatt und hat zudem Räumen an weitere Einrichtungen vermietet. Außerdem nutzt die Rheinbach-Meckenheimer Tafel Räume zur Lagerung und zur Ausgabe von Lebensmitteln. Darüber hinaus ist in der Sozialstation auch die Kleiderstube der Pfarrcaritas untergebracht, und der Verein „Abenteuer Pur“ lagert Materialien ein. Das Neubaugebiet kann aber in Gänze nur zügig realisiert werden, wenn auch die Sozialstation abgerissen ist. Frühestens 2022 sollen nach Angaben des Investors die ersten Bewohner in die neuen Wohnungen einziehen können.