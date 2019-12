Prozess um Totschlag in Meckenheim : Angehörige schildern Mutter-Sohn-Verhältnis

Prozess um Totschlag in Meckenheim

Der 56-Jährige aus Meckenheim steht in Bonn wegen Totschlags vor Gericht. Foto: Ulrike Schödel

Bonn/Meckenheim Am Montag wurden im Bonner Landgericht verschiedene Angehörige und Nachbarn zum Verhältnis des Meckenheimers zu dessen 90-jähriger Mutter befragt, die er im Sommer mit einem Stich ins Herz getötet haben soll.

Als die Cousine des Angeklagten zu erzählen begann, wurde es mucksmäuschenstill im Gerichtssaal. „Meine Tante war ein sehr dominanter Mensch“, sagte die 53-Jährige in ihrer emotional vorgetragenen Aussage. Am Montag ging vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den Meckenheimer weiter, der laut Anklage seine pflegebedürftige 90-jährige Mutter in einem „affektiven Durchbruch“ mit einem Stich ins Herz getötet haben soll.