Zweiter Diebstahl in einer Woche : Zwei Mercedes in Meckenheim gestohlen

Meckenheim Unbekannte Täter haben in Meckenheim in der Nacht zu Donnerstag zwei Mercedes gestohlen. Bereits in der Nacht zuvor war ein Mercedes CLS in Meckenheim gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch einen hochwertigen Mercedes CLS gestohlen hatten, haben Autodiebe auch in der Nacht zu Donnerstag in Meckenheim zugeschlagen. Dieses Mal entwendeten sie zwei Mercedes der Typen SLC in schwarz und E400 in grau.

Laut Mitteilung der Polizei waren die Autos mit SU-Kennzeichen auf Stellplätzen am Bonhoefferweg geparkt. In der Zeit zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag schlugen die Unbekannten zu. Beide Pkw sind mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet. Die Polizei schließt daher nach derzeitigem Sachstand nicht aus, dass die Täter das Funksignal der Fahrzeugschlüssel einfingen und so in die Autos gelangten, ehe sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Erst kürzlich war ein solcher Fall in Bonn von einer Kamera aufgenommen worden.