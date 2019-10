Erneuter Autodiebstahl : Porsche 911 am Nürburgring gestohlen

Porsche 911 am Nürburgring gestohlen

Unbekannte haben einen Porsche 911 am Nürburgring gestohlen. (Symbolfoto).

Nürburgring Erneut wurde in der Nähe des Nürburgrings ein hochwertiges Auto gestohlen. Unbekannte Täter hatten es dieses Mal auf einen schwarzen Porsche 911 GT2 abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut kam es in der Nähe vom Nürburgring zum Diebstahl eines teuren Sportwagens. Wie die Polizeidirektion Mayen mitteilte, wurde in der Mittelstraße in Wiesemscheid von bislang unbekannten Tätern ein schwarzer Porsche 911 GT2, Baujahr 2008, von einem Hotelparkplatz entwendet.