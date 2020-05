Unfall auf der L182 : Motorradfahrer kollidiert mit Pkw und verletzt sich schwer

Bornheim Am frühen Donnerstagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der L182 auf dem Weg in Richtung Heimerzheim mit einem Pkw kollidiert. Durch den Aufprall verletzte er sich schwer.

Kurz nach 17 Uhr ist am Donnerstag ein Motorradfahrer auf der L182 auf dem Weg in Richtung Heimerzheim auf ein Pkw aufgefahren und verletzte sich dabei schwer. Er musste von den Rettungskräften in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, bildete sich zum Unfallzeitpunkt an der Ampel Dützhöfe ein Rückstau. Der an dem Unfall beteiligte Pkw-Fahrer wollte aus der Autoschlange ausscheren und wenden. Dabei hat er vermutlich den an der Schlange vorbeifahrenden Motorradfahrer übersehen, so dass dieser nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Pkw kollidierte.