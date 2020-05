Keine Verletzte : Schlafzimmer geriet in Roisdorf in Brand

Schlafzimmer geriet in Roisdorf in Brand

Roisdorf Am späten Donnerstagabend musste die Feuerwehr in Bornheim-Roisdorf einen Zimmerbrand löschen. Zuvor hatten die Bewohner des Hauses bereits versucht, die Flammen selber zu bekämpfen.

Gegen 23.35 Uhr wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einen Brand in den Sebastianusweg in Roisdorf gerufen. In einem Einfamilienhaus war im ersten Obergeschoss das Schlafzimmer in Brand geraten.