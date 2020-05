Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim : Einsatzkräfte befreiten Jungfuchs aus einem Gully

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim versuchten das Fuchsjunge aus dem Gully zu befreien. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim Am frühen Donnerstagabend verständigte eine Spaziergängerin in Bornheim die Freiwillige Feuerwehr. Sie hatte einen Jungfuchs entdeckt, der sich in einen Gully verirrt hatte.



Die Spaziergängerin hatte den Jungfuchs am Donnerstagabend gegen 19 Uhr unter einem Gullydeckel in der Nähe des Roisdorfer Baches entdeckt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Die alarmierten Einsatzkräfte versuchten dann das Fuchsjunge mit Hundefutter aus dem geöffneten Gullyloch zu locken.

