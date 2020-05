Unfall bei Bornheim-Hemmerich : Autofahrer landet mit Wagen im Feld

Hemmerich Ein Autofahrer war am Montagmorgen auf dem Zweigrabenweg Richtung Weilerswist unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten ist. Auf der Straße kommt es immer wieder zu Unfällen.

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen mit seinem Wagen in einem Feld zwischen Hemmerich und Weilerswist gelandet. Ersten Informationen zufolge war der Fahrer auf dem Zweigrabenweg in Richtung Weilerswist unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und von der Straße abkam.