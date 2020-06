Umbau : Planung für den Herrenwingert in Alfter schreitet voran

Planung für den Herrenwingert in Alfter schreitet voran

Noch wird der Herrenwingert in Alfter-Ort von geparkten Autos dominiert. Das soll sich aber ändern. Foto: Matthias Kehrein

Alfter. Bis Ende September muss Alfter das neue Konzept für die Umgestaltung des Herrenwingert fertigstellen. Eine Pleite wie im vergangenen Jahr soll es nicht mehr geben.

Dieses Mal soll es mit den dem Geld klappen. Dafür legen sich Verwaltungsmitarbeiter sowie externe Fachleute und Berater derzeit mächtig ins Zeug. Schließlich geht es um mehrere Millionen Euro, die die Gemeinde Alfter vom Land NRW für die Umgestaltung des Herrenwingert haben will. Und bekanntlich ist das schon einmal schiefgegangen. Wie berichtet, war die Gemeinde im vergangenen Jahr mit ihrem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für das Zentrum von Alfter-Ort bei der Städtebauförderung des Landes nicht zum Zug gekommen. Zwar hatte die zuständige Bezirksregierung Köln das Projekt gelobt, ihm allerdings nicht die notwendige Ausarbeitung attestiert, um Fördergelder zu bekommen. Mit einem neuerlichen Antrag Ende September soll das nicht mehr passieren.

■ Das ist geplant: Am Herrenwingert soll sich einiges tun. Nach Plänen des Architekturbüros Königs und des Landschaftsarchitekturbüros „stern landschaften“ soll ein Lindenhain, eine grüne Mitte, ein autofreier Platz mit unterirdischen Stellplätzen und Buswendeplatz, ein neues Supermarktgebäude mit Wohnungen, eine neue Mehrzweckhalle und eine bessere Verbindung zum Schloss entstehen. Umgesetzt werden soll das alles etappenweise – mit dem Bau der Mehrzweckhalle als erstem Projekt.

■ Die Mehrzweckhalle: Für das Gebäude wurden die Pläne mittlerweile überarbeitet und konkretisiert, auch was das Belegungskonzept betrifft. Wie berichtet, soll die alte Turnhalle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser soll aber keine reine Sportstätte mehr sein, sondern ein Raum für Veranstaltungen, Versammlungen und ähnliches – mit Quartierstreffpunkt oder Café. Ursprünglich war vorgesehen, auf dem Dach einen Spielplatz zu bauen. Nun haben sich die Pläne geändert. Auf das Dach soll ein neuer Bolzplatz, ein Spielplatz dorthin, wo noch der alte Bolzplatz ist. „Die Mehrzweckhalle spielt im Gesamtkonzept eine wichtige Rolle“, hatte Architekt Ulrich Königs in der jüngsten Sitzung des Alfterer Gemeinderats gesagt, als der aktuelle Stand der Arbeiten am Förderantrag präsentiert wurde.