Nasse Fahrbahn : 27-jährige Autofahrerin aus Alfter überschlägt sich auf B56

Eine 27-jährige Frau hat am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der B56 in Richtung Ramelshoven verursacht. Foto: Ulrich Felsmann

Ramelshoven Eine 27-jährige Autofahrerin aus Alfter hat am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der B56 in Richtung Ramelshoven gebaut. Sie kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Straßenschild und überschlug sich mit ihrem Auto.



Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr hat eine 27-jährige Autofahrerin aus Alfter einen Unfall auf der B56 verursacht. Sie war auf der B56 von Buschhoven kommend in Richtung Ramelshoven mit ihrem Kleinwagen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Laut GA-Informationen prallte die Frau mit ihrem Auto gegen ein Straßenschild, überfuhr einen Fuß- und Radweg und kam unterhalb der Straße auf dem Autodach zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn noch nass.