Vandalismus : Unbekannte verwüsten Kita-Gelände in Alfter

Alfter. Eine Spur der Verwüstung haben bislang Unbekannte auf dem Gelände einer Alfterer Kita hinterlassen. Polizei und Gemeinde werden nun aktiv.

Erneut hat es Vandalismus an der Kita an der Anna-Schule in Alfter-Ort gegeben. Das teilte die Alfterer Gemeindeverwaltung am Dienstag mit. So hätten bislang unbekannte Täter im Bereich des Spielplatzes „eine Spur der Verwüstung hinterlassen“, wie es in der Mitteilung heißt. Eltern, Kinder und Erzieher seien geschockt.