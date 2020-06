Sozialer Wohnungsbau in Alfter : Am Ahrweg entstehen öffentlich geförderte Wohnungen

Akutprogramm Ende 2015 beschlossen

Bereits Ende November 2015 hatte die Alfterer Politik ein von Bürgermeister Rolf Schumacher aufgestelltes Akutprogramm zur Schaffung von Wohnraum beschlossen. Es beinhaltete damals drei Projekte: Neben dem Wohnhaus am Ahrweg werden öffentlich geförderte Wohnungen auch in den neuen Häusern an der Châteauneufstraße entstehen. Aufgrund von Problemen bei der Umsetzung hat sich allerdings die Idee zerschlagen, preisgünstigen Wohnraum auf dem Regenrückhaltebecken am Stühleshof zu bauen. Wie Schumacher am Montag sagte, wolle die Gemeinde an der Ecke Alfterer Straße/Gielsdorfer Weg ein Haus bauen, in dem es auch inklusiven Wohnraum für Menschen mit einer Behinderung geben soll. Weiter erinnerte er daran, dass es auch im Witterschlicker Neubaugebiet Buschkauler Feld geförderten Wohnraum geben soll. Vorgesehen sei eine Quote von 30 Prozent bei dem Wohnraum, der nicht in Einfamilienhäusern geschaffen werde. meu