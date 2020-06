Einsatz in Alfter : Feuerwehr löscht brennende Strohballen neben K12

Die Feuerwehr löschte in der Nacht zu Montag ein Feuer an der K12. Foto: dpa

Alfter Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zum Einsatz nach Alfter ausrücken. An der K12 brannten 30 bis 50 Strohballen. Die Umgehungsstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

Am Sonntagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Umgehungsstraße K12 ausrücken. Wie die Feuerwehr Alfter um 23.30 Uhr in einem Beitrag auf ihrer Facebookseite mitteilte, standen neben der Fahrbahn 30 bis 50 Strohballen in Flammen.