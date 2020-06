Ursache unklar : Feuerwehr Bonn löscht Balkonbrand an Trierer Straße rechtzeitig

Foto: Axel Vogel

Bonn Am Pfingstsonntag hat in einem Wohnhaus an der Trierer Straße ein Balkon gebrannt. Die Feuerwehr brachte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle.



Kurz vor 17 Uhr am Pfingstsonntag musste die Feuerwehr Bonn in die Trierer Straße im Ortsteil Poppelsdorf ausrücken. Der Grund: Ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses hatte gebrannt. Von der Straße aus konnten die Einsatzkräfte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen, bevor es auf die angrenzende Wohnung übergreifen konnte.

