Kennedyallee zeitweise gesperrt : Feuerwehr löscht Küchenbrand in Plittersdorf

Am Dienstagabend war die Feuerwehr bei einem Küchenbrand in Plittersdorf im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann/Ulirch Felsmann

Plittersdorf Am Dienstagabend musste die Feuerwehr gegen 21 Uhr zu einem Feuer nach Plittersdorf ausrücken. Dort brannte in einem Mehrfamilienhaus eine Küche. Für die Zeit des Einsatzes blieb ein Teil der Kennedyallee gesperrt.

Am Dienstagabend ist es in Plittersdorf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem GA vor Ort mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Turmstraße gerufen worden. Dort brannte es im zweiten Obergeschoss in einer Küche. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutzgerät gelöscht.