Großeinsatz in Troisdorf : Zwei Verletzte und eine Festnahme bei Prügelei am Rotter See

Troisdorf Am Rotter See in Troisdorf ist am Mittwochabend ein Streit zweier Gruppen eskaliert. Bei der Prügelei soll ein Totschläger zum Einsatz gekommen sein. Zwei Personen wurden verletzt, es gab eine Festnahme.



Mehrere Menschen zweier Gruppen sind am Mittwochabend am Rotter See in einen Streit um ein Handy geraten. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, eskalierte der Streit und gipfelte in einer schweren Körperverletzung. Ein Teleskopschlagstock soll dabei zum Einsatz gekommen sein.

Um 20.22 Uhr war die Polizei alarmiert worden und mit mehreren Wagen ausgerückt, sagt ein Sprecher. Bei der Prügelei gab es zwei Verletzte und eine Festnahme. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und zeigten im Anschluss noch einige Zeit lang Präsenz am Rotter See, so der Sprecher weiter. Danach wurde der Einsatz beendet.

