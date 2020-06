Corona-Regeln in Bonn und der Region : So verlief das Pfingstwochenende für die Ordnungskräfte

Am Rotter See in Troisdorf waren am Pfingstmontag Hunderte Besucher am Strand. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Nach den Lockerungen waren Treffen in kleinen Gruppen an Pfingsten wieder erlaubt. Gegen die neuen Regeln gab es in Bonn und der Region nur wenige Verstöße. Die neuen Regeln machen die Kontrollen für die Ordnungskräfte aber auch schwieriger.

Seit dem 30. Mai dürfen sich in Nordrhein-Westfalen Gruppen von höchstens zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen. Bei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten dürfen es sogar noch mehr sein. Zum langen Wochenende an Pfingsten gab es auch in der Region Begegnungen unter freiem Himmel. Verstöße gegen die aktuellen Regeln bemerkten die Behörden nur wenige. Dabei macht es die neue „Zehnerregel“ den Ordnungskräften auch nicht einfach, die Corona-Regeln zu kontrollieren.

Verstöße auf drei Demonstrationen in Siegburg

Wer durch die Innenstädte, am Rhein oder der Sieg entlangläuft, bekommt den Eindruck, dass die Abstände kaum noch eingehalten werden. Kontrollieren die Ordnungsämter noch? „Natürlich kontrolliert das Ordnungsamt weiter, ist in der Innenstadt immer präsent und fährt an die Sieg und an die Talsperre“, sagt Jan Gerull, Pressesprecher der Stadt Siegburg.

„Es kontrolliert etwa Abstandsregeln, Abstände der Tische in den Gastronomiebetrieben, dortige Listen zur Kontaktverfolgung. Auf den drei Demonstrationen am Sonntag wurden beispielsweise zwei Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Schutzverordnung festgestellt und im Anschluss Anzeigen eingeleitet.“ Er gibt zu, dass die neuen Regeln beim Zusammentreffen von Menschen es seinen Kollegen nicht leichter mache. „Das erklärt wahrscheinlich auch, warum in den Augen vieler die Stadt so voll wie zuvor aussieht.“

21 mal musste die Polizei in Bonn aktiv werden

In Bonn ist die Polizei 21 mal eingeschritten, allerdings mussten die Beamten dabei nicht ein einziges Mal den Block für eine Strafanzeige zücken: „Es gab 21 Maßnahmen, aber keine einzige Strafanzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung“, sagte Polizeipressesprecher Michael Beyer auf GA-Anfrage. Seine Kollegen hätten die Bürger in den Fällen angesprochen und die hätten ihr Fehlverhalten dann auch sofort gestoppt.

In Königswinter haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes zwar kontrolliert, aber auch nur einen Verstoß geahndet - eine Gruppe hatte unerlaubt in einem Park gegrillt. Dezernentin Heike Jüngling sagt: „Es war sehr viel los im Siebengebirge und einige Punkte waren auch sehr belebt, aber es gab nur diesen einen Verstoß.“

Unfälle in der Eifel

Die Polizei Adenau hatte es am Pfingstwochenende mit einer ganzen Reihe von Verstößen zu tun - allerdings ging es dabei weniger um die Corona-Schutzregeln, als um den Straßenverkehr. Bei schönem Wetter und Temperaturen um 25 Grad herrschte rund um den Nürburgring erhöhtes Verkehrsaufkommen, heißt es in einer Mitteilung. In der Nordschleife der Rennstrecke verlor ein Brite die Kontrolle über seinen BMW und wurde quer über die Rennstrecke geschleudert. Der 26 Jahre alte Fahrer konnte das Fahrzeug schwer verletzt verlassen.