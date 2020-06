Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in mehrere Troisdorfer Kirchen ein

Troisdorf Am Wochenende hat es mehrere Einbrüche in Räume von Troisdorfer Kirchen gegeben. Die unbekannten Täter stahlen dabei mehrere tausend Euro sowie geweihte Gegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellten am Montag zunächst die Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft Troisdorf in der Hippolytusstraße einen Einbruch in das Pastoralbüro fest. Die Täter sollen in der Zeit seit Freitagmittag durch einen Hintereingang in den an die Kirche angrenzenden Bürotrakt eingedrungen sein. Sie sollen mehrere Zwischentüren aufgehebelt haben. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 2000 Euro.