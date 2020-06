Foto-Fahndung nach Fall in Troisdorf : Unbekannter klaut Portemonnaie von 80-jähriger Frau

Troisdorf Ein noch unbekannter Täter hat einer 80-jährigen Frau auf einem Parkplatz in Troisdorf das Portemonnaie gestohlen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der Mitte März einer 80-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in Troisdorf das Portemonnaie aus dem Einkaufswagen gestohlen haben soll. Der Täter hatte die Frau an dem Discounter an der Hauptstraße am 19. März abgepasst, als diese ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos lud, wie die Polizei nun mitteilt.