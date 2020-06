25-Jähriger festgenommen : Tatverdächtiger zieht Messer bei Streit am Bonner Rheinufer

Bonn Eine 26-Jährige und ihre Bekannten sind nach einem Streit am Bonner Rheinufer mit einem Messer bedroht worden. Zuvor hatten junge Männer sie belästigt und sich am Fahrrad der Frau zu schaffen gemacht.

Die Polizei ist in der Nacht auf Dienstag zu einem Streit am Rathenauufer gerufen worden, bei dem ein 25-jähriger Tatverdächtiger ein Messer gezogen haben soll. Gegen 1 Uhr hielt sich dort nach Polizeiangaben eine 26-Jährige gemeinsam mit Freunden auf, als sich eine Gruppe ihnen unbekannter junger Männer näherte. Wie Zeugen mitteilten, machte sich einer der Unbekannten am Fahrrad der 26-Jährigen zu schaffen. Als diese den 25-Jährigen daraufhin ansprach, trat ein weiterer Unbekannter mehrere leere Flaschen in Richtung der Gruppe. Verletzt wurde dabei niemand.