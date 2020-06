Zwei Überfälle in Siegburg : 26-Jähriger muss nach Tankstellen-Rauben viereinhalb Jahre ins Gefängnis

Bonn/Siegburg Er erbeutete im vergangenen Jahr bei Raubüberfällen auf zwei Tankstellen an der Zeithstraße in Siegburg insgesamt 1150 Euro. Jetzt wurde ein 26-Jähriger vom Bonner Landgericht verurteilt.

Die Richter der dritten großen Strafkammer am Bonner Landgericht hielten den jungen Mann der schweren räuberischen Erpressung in zwei Fällen für schuldig. Jeweils am Abend des 12. Januar und des 27. April 2019 hatte sich der Räuber, mit einer Mütze und einem schwarzen Schal maskiert, in die Verkaufsräume der Tankstellen an der Zeithstraße begeben.