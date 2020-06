Streit eskaliert : 58-Jähriger in Brühl lebensgefährlich verletzt

Symbolbild. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Brühl In einer Wohnung in Brühl-Pingsdorf ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit eskaliert. Ein 58-Jähriger erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen. Die Mordkommission ermittelt.



Bei einem Streit in einer Wohnung in Brühl-Pingsdorf ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wenige Minuten nach Mitternacht wurde die Polizei nach eigenen Angaben in die Straße Im Bungarten gerufen. Dort trafen sie auf das 58 Jahre alte Opfer, das lebensgefährliche Schnittverletzungen erlitt, sowie auf den 44-jährigen Mieter der Wohnung. Die Polizei nahm den 44-Jährigen sowie einen 46-Jährigen fest. Dieser war zunächst geflüchtet, stellte sich aber kurze Zeit später als Beteiligter bei der Polizeiwache in Brühl.