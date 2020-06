Kölner Mordkommission ermittelt : 33-Jähriger wird bei Streit in Köln schwer verletzt

Köln In der Nacht zu Sonntag sind auf der Zülpicher Straße im Kwartier Lateng zwei Männer in einen Streit geraten. Einer der beiden soll dabei schwere Verletzungen erlitten haben. Die Polize sucht Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag sind auf der Zülpicher Straße im Kwartier Lateng in Köln zwei Männer bei einer Auseinandersetzung teils schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Beteiligten kurz nach 3.30 Uhr in einem Lokal in einen Streit geraten sein.