2000 Euro erbeutet : Polizei fahndet mit Foto nach Trickbetrügern in Troisdorf

Troisdorf Im Februar bestahlen Trickbetrüger ein älteres Ehepaar in Troisdorf. Nun sucht die Polizei mithilfe von Fahndungsfotos nach den beiden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten zwei Männer Ende Februar ein älteres Ehepaar an einem Geldautomaten in der Bank am Wilhelm-Hamacher-Platz in Troisdorf ausgetrickst und bestohlen. Einer der Männer verwickelte den Ehemann in ein Gespräch, während der andere (auf dem Foto mit Hut) die Frau bei der Eingabe ihrer Geheimzahl beim Geld abheben beobachtete.