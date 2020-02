Aufwändige Sanierungsarbeiten nach Brand : Aggua in Troisdorf bleibt bis zum Herbst geschlossen

Aggua in Troisdorf bleibt bis zum Herbst geschlossen

Troisdorf. Das Feuer im Technikbereich des Aggua-Freizeitbads in Troisdorf hat „das Herz der Anlage“ zerstört, die aufwändigen Sanierungsarbeiten werden noch Monate dauern. Teilbereiche konnten jedoch wieder öffnen.

Das Schwimmbad im Aggua-Freizeitbad in Troisdorf bleibt voraussichtlich bis in den Herbst hinein geschlossen. Die aufwändige Sanierung nach einem Brand im Technikraum werde noch viele Monate dauern. Das teilte Aggua-Geschäftsführer Martin Roth am Donnerstag mit. Sachverständige haben Roth zufolge den verursachten Schaden nun größtenteils ermittelt und mit vergleichbaren Fällen gemessen. Dabei seien sie zu dem Ergebnis gekommen, dass das Bad noch längere Zeit geschlossen bleiben müsse, weil die Sanierungsarbeiten sehr aufwändig seien.