Fahrtrichtung Köln : Pkw überschlägt sich auf A59 bei Troisdorf

Troisdorf Ein 66-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der A59 bei Troisdorf verunglückt. Der Mann hatte die Ausfahrt verpasst und prallte in der Folge gegen einen Baum.

An der Anschlussstelle Troisdorf auf der A59 kam es um 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Köln zu einem Unfall. Nach Angaben der Polizei wollte ein 66-jähriger Meckenheimer die Autobahn an der Anschlussstelle Troisdorf verlassen, fuhr jedoch zwischen dem Ausfahrtsschild und dem Anfang der Leitplanke durch. Dabei hebelte die Leitplanke das Fahrzeug, einen VW Touran, nach oben.