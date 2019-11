Beethoven im Rhein-Sieg-Kreis : Grundschulen erhalten Beethoven-Kalender 2020

Ermöglichen gemeinsam kulturelle Bildung für Schüler: (v.l.) Schulamtsleiter Hans Clasen, Schulamtsdirektorin Bernadette Malcher, Martella Gutiérrez-Denhoff vom Beethoven-Haus, Kulturamtsleiter Rainer Land, Kulturdezernent Thomas Wagner und Hans-Peter Hohn, Projektkoordinator „BTHVN 2020“. Foto: Paul Kieras

Rhein-Sieg-Kreis. Die Grund- und Förderschulen im Rhein-Sieg-Kreis können sich ihren Beethoven an die Wand hängen: 1100 zum 250. Geburtstag des Komponisten entworfene Kalender wurden verteilt.

Es ist ein Kalender, der hängen bleiben soll. Im wahr­sten Sinne des Wortes. Anlässlich des Beethoven-Jubiläums im kommenden Jahr haben alle ersten bis vierten Klassen der Grund- und Förderschulen im Rhein-Sieg-Kreis einen Wochenkalender erhalten, der den weltberühmten Komponisten in den Mittelpunkt stellt. Das Beethoven-Haus Bonn hat ihn entwickelt, unterstützt und gefördert unter anderem von der Jubiläumsgesellschaft „BTHVN 2020“. Vertreter von Kreis und Beethoven-Haus stellten den Beethoven-Kalender am Mittwoch in Siegburg vor.

„Vielleicht habt ihr ja schon einmal den Namen Ludwig van Beethoven gehört“, wendet sich Landrat Sebastian Schuster im Vorwort des Kalenders direkt an die Schüler. „Er war Komponist und ist für seine Musik auf der ganzen Welt bekannt. Ein Superstar also, auch wenn man dieses Wort zu seiner Zeit noch nicht kannte.“ Und tatsächlich nähert sich der Kalender dem großen Komponisten auf spielerische Art.

Jedes Kalenderblatt behandelt einen anderen Aspekt aus Beethovens Leben. Da geht es mal um seine Reisen im Ausland, mal um seine mehr oder minder vorhandenen Rechenkünste, mal um seine Taufe in Sankt Remigius in Bonn – und natürlich immer und immer wieder um Musik und seine bekanntesten Werke. Jede Kalenderwoche beinhaltet dazu Aufgaben, die die Kinder zum aktiven Mitmachen auffordern wollen. So können sich die Grund- und Förderschüler an einer Interpretation von „Für Elise“ versuchen, den eindrücklichen Rhythmus von Beethovens Fünfter auf den Tisch klopfen oder sein Lied „Urians Reise um die Welt“ eigenhändig weiterdichten. Das Besondere: Der Kalender kann fächerübergreifend verwendet werden, etwa in Mathematik, Kunst und im Sachunterricht.

„Wir können mit dem Angebot besonders jene Schüler an die Musik heranführen, die ansonsten nicht unbedingt Zugang zu kultureller Bildung haben“, hob Kulturdezernent Thomas Wagner bei der Vorstellung des Kalenders hervor. Es freue ihn vor allem, dass das Projekt auch über das Jubiläumsjahr hinaus nachwirken könne. „Wir wollten kein großes Feuerwerk in die Luft schießen oder bunte Luftballons kaufen, sondern ein nachhaltiges Beethoven-Erlebnis ermöglichen“, sagte Wagner.

Dies bestätigte auch Martella Gutierrez-Denhoff vom Beethoven-Haus, die den Kalender in ehrenamtlicher Arbeit entworfen hat. „Wir halten hier und heute ein Beethoven-Kompendium in den Händen, das über die Jahre immer und immer wieder verwendet werden kann.“ Das Angebot richte sich besonders an Schüler der ersten bis vierten Klassen, könne aber auch für die fünfte und sechste Jahrgangsstufe genutzt werden. „Das Jubiläum ist ein schöner Anlass, den Komponisten genauer und von vielen Seiten kennenzulernen“, resümierte die Musikwissenschaftlerin.

„Ich würde mir wünschen, dass mehr Schulbücher eine solche inhaltliche Qualität aufweisen würden“, lobte auch Schulamtsdirektorin Bernadette Malcher. Der Kalender könne bei Schülern Interesse und Freude an Musik wecken.

Insgesamt wurden 1100 Beethoven-Kalender an 111 Schulen im Kreis vergeben. Laut Angaben von Wagner werden dadurch 24 000 Schüler erreicht.

Der Kalender ist nur einer von vielen Bausteinen für Beethoven 2020. Wie Wagner weiter erläuterte, wolle der Kreis sämtliche Generationen ansprechen und Veranstaltungen für alle anbieten. Darunter befinden sich etwa Orgelkonzerte für die ganze Familie, musikalische Früherziehung in Kindergärten oder Rundgänge an jene Orte in der Region, die Beethoven zu Lebzeiten besonders prägten.