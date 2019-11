ICE-Bahnhof in Siegburg : CDU und FDP üben Kritik am neuen Fahrplan

Siegburg Die Siegburger CDU und FDP haben sich für eine Protestnote an die Deutsche Bahn ausgesprochen. Die Resolution fordert, dass die ICE-Halte in Siegburg erhalten bleiben. Ein Wegfall einer Verbindung sei für die Einwohner nicht hinzunehmen.

Mit der Resolution soll die DB dazu aufgefordert werden, dass die bisherige Anzahl an ICE-Halten in Siegburg erhalten bleibt und ausgebaut wird. „Die aus dem Raum Siegburg stammenden Pend­ler in Richtung Frankfurt und zurück brauchen Verlässlichkeit, um berufliche und private Ver­einbarungen einhalten zu können. Ein Wegfall einer Verbindung bei jeder Auflage eines neuen Fahrplans ist für die Einwohner im Raum Siegburg nicht hinzunehmen“, so Becker und Peter in einer gemeinsamen Erklärung.