Prozess in Siegburg : 29-Jähriger nach Angriffe auf Ausländer verurteilt

Siegburg. Ein 29-Jähriger aus Sankt Augustin ist im April mit einem muslimischen Ehepaar aneinandergeraten, hat mehrfach den Hitlergruß gezeigt und auf zwei Syrer eingeschlagen. Nun wurde der Mann verurteilt.

Eine Bierflasche schleudert durch die Luft, T-Shirts werden zerrissen, üble Beleidigungen fallen – und am Ende wird mehrfach der Hitlergruß gezeigt: Ein 29-Jähriger aus Sankt Augustin ist im April zunächst mit einem muslimischen Ehepaar und anschließend mit zwei Flüchtlingen aus Syrien massiv aneinander geraten. Nun hat das Schöffengericht am Siegburger Amtsgericht ihn unter anderem wegen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt.

Nach einer sechseinhalbstündigen Verhandlung stellte der Sachverhalt sich laut Urteil so dar: Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte war am 25. April mit zwei Bekannten in Hennef unterwegs. Am frühen Abend urinierte der alkoholisierte 29-Jährige öffentlich auf der Siegpromenade. Dies führte zu einem Konflikt mit einer vorbeikommenden Familie. Nach einem verbalen Streit zeigte der junge Mann den Eheleuten den Mittelfinger, erhob seinen Arm zum Hitlergruß und beleidigte die Ehefrau, die ein Kopftuch trug, auf vulgärste Art und Weise. Als der Ehemann schließlich anfing, den Angeklagten zu filmen, kam es zu einer Schlägerei.