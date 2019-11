Ausstellung im Stadtmuseum Siegburg : Künstler René Böll widmet sich dem Leben im Wasser

Siegburg Der bildete Künstler René Böll widmet dem Urzeitfisch Tiktaalik und der Evolution im Wasser eine ganze Ausstellung. Sie soll am Sonntag im Siegburger Stadtmuseum eröffnet werden.

„Die Ausstellung passt in die heutige Zeit. Bei einem Gang durch Evolution fällt der Blick zwangsläufig auf den „point of no return“, der heute gesamtgesellschaftlich diskutiert wird“, sagt Museumsleiterin Gundula Caspari. „Jede Beschäftigung mit der Vergangenheit ist auch ein Blick in die Zukunft“, ergänzt die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Haase-Mühlbauer. Die Vernissage findet am Sonntag, 17. November, um 11.30 Uhr statt.