Niederkassel und Eitorf : Zwei hochwertige BMW in der Region gestohlen

Niederkassel/Eitorf Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl zweier BMW in Niederkassel und Eitorf. Die Fahrzeuge im Wert von 80.000 und 16.000 Euro waren beide mit einem „Keyless Go“-System ausgestattet. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Niederkassel und Mondorf zwei hochpreisige BMW gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie eine Limousine vom Typ G5L in Niederkassel aus einer Garagenzufahrt an der Mainstraße in Mondorf. Das Auto mit BM-Kennzeichen, dessen Wert auf rund 80.000 Euro beziffert wird, war am Donnerstag gegen 6.30 Uhr spurlos verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass der oder die Täter mit elektronischen Mitteln das „Keyless Go“-System des Fahrzeugs überwunden und den Wagen so entriegeln und starten konnten. Hinweise zu dem Fall nimmt die Wache in Troisdorf unter 02241/5413221 entgegen.