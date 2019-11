Spenden benötigt : Der Rosenmontagszug in Mondorf steht auf der Kippe

Niederkassel Der Ortsring in Mondorf sucht dringend freiwillige Spendensammler zur Finanzierung des Straßenkarnevals.

Was bisher „vortrefflich funktionierte“, weil sich viele Vereine aus dem Ortsring an der Sammlung beteiligten, scheint in diesem Jahr erstmals nicht mehr möglich zu sein. Die personelle Besetzung der Sammler-Teams bereite Sorge, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. „Es gibt immer weniger Aktive in den Vereinen“, konstatiert Müller. Er ruft deshalb alle Mondorfer auf, mit zu sammeln, insbesondere die, die am Rosenmontagszug teilnehmen.