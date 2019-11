Rheidter Straße in Mondorf : Feuerwehr löscht brennendes Auto in Niederkassel

Niederkassel Glimpflich endete am Freitagabend ein Pkw-Brand in Niederkassel-Mondorf. Aus dem Motorraum eines Autos auf der Rheidter Straße schlugen Flammen empor.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Freitagabend gegen 18.10 Uhr, als er mit seinem ein Jahr alten VW-Jetta die Rheidter Straße in Niederkassel-Mondorf in Fahrtrichtung Rheidt befuhr. Qualm drang aus dem Motorraum und plötzlich schlugen auch Flammen empor. Er lenkte seinen Wagen in eine kleine Seitenstraße und verließ sein Fahrzeug.