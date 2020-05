Vorfall bei Königswinter-Oberdollendorf : Unbekannte werfen Stein auf fahrendes Auto auf B42

Oberdollendorf Ein größerer Stein, der von einer Brücke geworfen wurde, hat am Donnerstagabend das Auto einer Familie auf der B42 bei Oberdollendorf getroffen und beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der 55-Jährige gegen 18.15 Uhr mit seinem BMW X3 auf der Bundesstraße aus Bonn kommend in Richtung Süden. In dem Fahrzeug saßen noch die 50-jährige Frau sowie die 19 Jahre alte Tochter. Vermutlich von der Fußgängerbrücke, die zur Bahnhaltestelle Oberdollendorf Nord führt, warfen Unbekannte einen Stein auf die Fahrbahn. Das Auto wurde im Bereich der Windschutzscheibe getroffen. „Aufgrund des Schadensbildes an dem Auto gehen wir von einem größeren Stein aus“, sagte Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei. Genauere Angaben könne die Polizei nicht machen.