In Hennef-Lauthausen : Unbekannte brechen Auto mit Drogen auf

In Hennef-Lauthausen

Hennef-Lauthausen Eine Passantin hat der Polizei am Montag ein aufgebrochenes Fahrzeug gemeldet. Das Ungewöhnliche daran: Im und um das Auto herum lag Marihuana. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Für eine eher ungewöhnliche Diebstahlsanzeige sorgte eine Passantin am Montag in Hennef-Lauthausen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Henneferin gegen 6 Uhr morgens ein aufgebrochenes Fahrzeug in der Nachbarschaft festgestellt. Demnach war die Heckscheibe des Opels eingeschlagen worden - das Ungewöhnliche daran: Rund um das Fahrzeug waren Marihuana-Dolden auf dem Boden verteilt.