Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte stehlen 20 Bienenvölker in Much

Unbekannte Täter haben 20 Bienenvölker von einer Wiese in Much-Ophausen gestohlen. Foto: picture alliance / dpa

Much Bislang unbekannte Räuber haben 20 Bienenvölker von einer Wiese in Much-Ophausen gestohlen. Der Eigentümer fand am 15. April fast alle Bienenkästen leer vor. Jetzt fahndet die Polizei nach den Tätern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Diese Diebe hatten Fachwissen: Unbekannte haben 20 Bienenvölker von einer Wiese in Much-Ophausen gestohlen. Wie die Polizei berichtete, gelang es den Tätern in der Zeit zwischen Dienstag, 7. April, und Mittwoch, 15. April, offenbar mit einer gewissen Sachkunde, die Völker samt Honigwaben, der sogenannten Beute, mitzunehmen.