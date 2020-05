Konzerte ohne Publikum : Festival „7 Mountains Music Night“ sendet live im Internet

Auch die Bäd Honnef Bluesband mit Bürgermeister Otto Neuhoff (2.v.r.) ist beim Streaming-Festival am 13. Juni mit dabei. Foto: 7MM Night

Siebengebirge Die Corona-Krise lässt die Organisatoren der „7 Mountains Music Night“ kreativ werden. 20 Bands können bei dem Online-Festival gestreamt werden.

Die elfte Ausgabe der 7 Mountains Music Night findet in Corona-Zeiten am Samstag, 13. Juni, als Streaming-Festival statt. 20 Bands verschiedenster Musikrichtungen treten ab 20 Uhr in 20 geschlossenen Lokalitäten im Siebengebirge ohne Publikum auf. Dies teilten die Veranstalter des beliebten Festivals mit.