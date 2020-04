Zeugen gesucht : Unbekannte stehlen Autositze in Rheinbach

Rheinbach Über Ostern sollen Unbekannte in Rheinbach Autositze gestohlen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Über die Ostertage kam es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl in Rheinbach. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen bislang Unbekannte Sportsitze aus einem Auto gestohlen haben.

Am Dienstag habe ein Mitarbeiter des Autohauses am Römerkanal eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem dort abgestellten Auto entdeckt. Nach eigenen Angaben soll der Diebstahl zwischen 12 Uhr am Samstagmittag und 9.20 Uhr am Dienstagmorgen stattgefunden haben.