Nach 42 Infizierten im Haus Katharina : Erster Verdachtsfall in Flüchtlingsunterkunft in Stieldorf

In der Flüchtlingsunterkunft in Königswinter-Stieldorf gibt es seit Donnerstag einen ersten Corona-Verdachtsfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jane Barlow

Königswinter Nachdem in den vergangenen Wochen in der Flüchtlingsunterkunft Haus Katharina in Königswinter mehrere Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden, gibt es seit Donnerstagabend auch den ersten Verdachtsfall in einer weiteren Unterkunft in Stieldorf. Das teilte der Leiter des Krisenstabs mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Hansjürgen Melzer Redakteur Siebengebirge

In der Flüchtlingsunterkunft in Königswinter-Stieldorf gibt es seit Donnerstag einen ersten Verdachtsfall auf eine Infektion mit Covid-19. Die 74 Bewohner des Flüchtlingsheims wurden unter Quarantäne gestellt. Bei allen Bewohnern wurden Abstriche vorgenommen. Dies teilte Dirk Käsbach, Leiter des Krisenstabs der Stadt Königswinter, am frühen Abend mit.