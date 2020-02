1,4 Promille am Steuer : Betrunkener Kölner rammt mit fremdem Wagen sieben Autos

1,4 Promille am Steuer

Köln Ein betrunkener Autofahrer hat in Köln sieben parkende Fahrzeuge gerammt. Der Mann war in einem fremden Wagen unterwegs.

Ein betrunkener Autofahrer ist mit einem fremden Wagen in Köln in sieben parkende Fahrzeuge gefahren. Der 19-Jährige habe in der Nacht zum Freitag einen Alkoholwert von 1,4 Promille gehabt und die Kontrolle über den Wagen verloren, sagte ein Sprecher der Polizei.