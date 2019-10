Fuchstal in Bayern : Autofahrer liegt nach Unfall sieben Tage lang tot im Wagen

Fuchstal Spaziergänger haben in einem Gebüsch im bayerischen Fuchstal einen Wagen entdeckt, in dem ein toter Autofahrer lag. Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf einen Unfall – der schon einige Tage zurücklag.

Sieben Tage lang hat ein Autofahrer nach einem Unfall in Bayern tot in seinem Fahrzeug gelegen. Spaziergänger fanden das Auto in einem Gebüsch bei Fuchstal, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.