Verkauf unterbunden : Kölner Bezirksregierung beschlagnahmt 730 Himmelslaternen

Köln Bereits seit 2009 dürfen Himmelslaternen in NRW nicht mehr steigen gelassen werden. Welche Gefahr von ihnen ausgehen kann, zeigte sich zuletzt beim Brand des Affenhauses in Krefeld. 730 der Leuchtkörper wurden nun aus dem Verkehr gezogen.

Die in der Regel aus einer dünnen, nach unten geöffneten Papiertüte, die durch dünne Hölzer oder Drähte aufgespannt wird, bestehenden Leuchtkörper sehen zwar schön aus, können aber schwere Brände auslösen. Das zeigte sich zuletzt in der Silvesternacht, als Himmelslaternen einen Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos auslösten - ein Gros der dort lebenden Tiere kam in den Flammen ums Leben.