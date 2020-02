Löscharbeiten dauern noch an : Feuerwehr im Einsatz bei Großbrand in Euskirchen

Am späten Samstagabend ist es zu einem Großbrand in Euskirchen gekommen. Foto: Ulrich Felsmann

Euskirchen In Euskirchen ist es am späten Samstagabend zu einem Großbrand in einem Hallenkomplex gekommen. Rund 70 Personen mussten aus umliegenden Wohnhäusern evakuiert werden. Der Einsatz soll noch mehrere Stunden andauern.

Am Samstagabend ist es gegen 23.50 Uhr in Euskirchen zu einem verheerenden Großbrand in der Roitzheimer Strasse in der Innenstadt gekommen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte ein circa 2500 Quadratmeter großer Hallenkomplex der ehemaligen Spedition Daufenbach in voller Ausdehnung.

Die Flammen schossen meterhoch aus dem Gebäude empor. Die Feuerwehr leitete umgehend einen massiven Löscheinsatz ein. Mitsamt dem Rettungsdienst, dem Technischen Hilfswerk, der Polizei sowie zahlreichen weiteren Kräften waren ungefähr 200 Menschen im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung und des Funkenflugs mussten rund 70 Personen aus umliegenden Wohnhäusern evakuiert werden. Etwa die Hälfte von ihnen kam in einem nahe gelegenen Seniorenheim unter, die restlichen bei Verwandten. Die Bevölkerung wurde außerdem mit dem Warnsystem Katwarn über die Situation vor Ort informiert.

Am Sonntag gegen 3:15 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Der starke Wind erschwerte den Einsatzkräften die Löschmaßnahmen zusätzlich. Mehrere Teile des Hallenkomplexes stürzten während des Feuers ein.

In dem Gebäudekomplex waren unter anderem zur Miete 20 bis 30 Wohnwagen und Wohnmobile im Winterquartier, die Euskirchener Tafel, eine Software Firma, ein Fotostudio, die Fahrzeuge einer Fahrschule sowie ein paar Karnevalswagen untergebracht. Der Einsatz wird am Sonntag noch mehrere Stunden andauern. Die Polizei hat bereits erste Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden schätzt sie auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

