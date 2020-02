S-Bahn leitete Notbremsung ein : 27-Jähriger sprang nach Fahrkartenkontrolle in Gleise

Köln In Köln sprang ein 27-Jähriger nach einer Fahrkartenkontrolle ins Nachbargleis. Dank der geistesgegenwärtigen Reaktion eines Lokfahrers trug er nur eine schwere Beinverletzung davon.

Am Bahnhof Köln-Messe/Deutz hat sich ein 27-Jähriger verletzt, als er nach einer Fahrkartenkontrolle in die Gleise sprang. Wie die Polizei mitteilte, ertappten ihn mehrere Angestellte der Deutschen Bahn am Montagvormittag beim Schwarzfahren. Der Kölner sprang daraufhin ins Nachbargleis, wo in diesem Moment eine S-Bahn einfuhr.