Drei Verletzte bei zwei Unfällen : Fahrer erfasst beim Einparken Ehepaar in Köln

In Köln wurden am Mittwoch drei Menschen bei Unfällen verletzt. Foto: DPA

Köln In Köln sind am Mittwoch drei Menschen bei Unfällen schwer verletzt worden. In Köln-Longerich wurden zwei Fußgänger von einem Auto erfasst, in Köln-Widdersdorf wurde eine 63-Jährige von einem unbesetzten Ford erfasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

In Köln sind am Mittwoch insgesamt drei Menschen durch Autos verletzt worden. In Köln-Longerich sind am Vormittag zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, als sie die Straße überqueren wollten. Der Unfall ereignete sich, als ein 47-Jähriger rückwärts in eine Parklücke fahren wollte. Rettungskräfte brachten die beiden 78- und 81-Jährigen, ein Ehepaar, in ein Krankenhaus.