Mitte Januar : Drei Erdmännchen im Kölner Zoo geboren

Drei Erdmännchen-Jungtiere sind seit kurzem auf der Anlage für die kleinen Raubtiere im Zoo-Eingangsbereich in Köln zu sehen. Foto: Werner Scheurer

Köln Mitte Januar wurden im Kölner Zoo drei Erdmännchen-Jungtiere geboren. Das teilte der Kölner Zoo jetzt mit. Noch sind die drei Tiere namenlos.

Mitte Januar wurden in den unterirdischen Höhlen im Kölner Zoo drei Erdmännchen-Jungtiere geboren. Das teilte der Kölner Zoo jetzt mit. Mutter sei die dreijährige „Babetje“, die als „dominantes Zuchtweibchen“ nur in den ersten Tagen nach der Geburt bei ihren Neugeborenen gewesen sei. „Schon bald danach verließ sie den Bau, um auf Nahrungssuche zu gehen“, heißt es von Seiten des Kölner Zoos. „Eine gute Ernährung ist wichtig für sie, da sie die noch namenlosen Jungtiere säugt.“ In der Zeit ihrer Abwesenheit bleibe immer ein erwachsenes Erdmännchen als Babysitter bei den Kleinen.