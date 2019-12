Bonn : Eva Kraus wird neue Intendantin der Bundeskunsthalle

Bonn Die derzeitige Direktorin des Staatlichen Museums für Kunst und Design in Nürnberg, Eva Kraus, wird neue Intendantin der Bundeskunsthalle in Bonn.

Die Gesellschafterversammlung der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH habe die Personalie aufgrund einer Empfehlung des Kuratoriums beschlossen, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag mit.

Kraus löst den bisherigen Intendanten Rein Wolfs ab, der nach sieben Jahren die Bundeskunsthalle verlassen hat, um das Stedelijk Museum in Amsterdam zu leiten. Eva Kraus wird ihre Tätigkeit in der Bundeskunsthalle offiziell am 1. August 2020 beginnen, allerdings schon vorher vor Ort für Beratungen zur Verfügung stehen.