250. Geburtstag Ludwig van Beethovens : Beethoven-Jubiläumsjahr in Bonn startet mit Hauskonzerten

Bonn Das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens startet am 14. und 15. Dezember mit der bundesweiten Hauskonzerte-Initiative „Beethoven bei uns“. Insgesamt sind mehr als 700 kostenlose Konzerte geplant.

Das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens startet am 14. und 15. Dezember mit der bundesweiten Hauskonzerte-Initiative „Beethoven bei uns“. Geplant sind mehr als 700 kostenlose Konzerte zwischen Sylt und Bodensee, Aachen und Görlitz, wie die Veranstalter am Mittwoch in Bonn ankündigten. Musiziert werde vor allem in privaten Wohnzimmern, aber auch in Museen, Bibliotheken, Seniorenheimen, Yoga-Studios, Galerien, Kneipen, Bahnhofspassagen oder auf Bauernhöfen.