Lockerung in der Corona-Krise : Stadt Bonn will die Spielplätze am Donnerstag öffnen

Der Spielplatz am Hofgarten in Bonn ist derzeit noch gesperrt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Stadt Bonn arbeitet noch an den Rahmenbedingungen, aber die Spielplätze sollen definitiv am Donnerstag öffnen. In anderen Kommunen Deutschlands sind diese bereits geöffnet worden.

Gute Nachricht für Familien mit Kindern: Die Stadt Bonn will die öffentlichen Spielplätze in Bonn auf jeden Fall an diesem Donnerstag wieder öffnen. Das teilte Stadtsprecherin Monika Hörig am Dienstag mit. Aufgrund eines Missverständnisses hatte der GA berichtet, es stehe noch nicht genau fest, ob die Spiel- und Bolzplätze, wie vom Land NRW erlaubt, bereits an diesem Donnerstag öffnen würden. „Die Frage lautet für die Stadt Bonn lediglich, wie wir mit der Öffnung verfahren werden“, erläuterte Hörig. Die Verwaltung sei derzeit mit Hochdruck dabei, die Rahmenbedingungen abzuklären.