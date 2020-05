Prominente Trauergäste : Norbert Blüm auf dem Alten Friedhof in Bonn beigesetzt

Am Dienstag fand die Beisetzung von Norbert Blüm in Bonn statt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach einer Trauerfeier am Dienstagvormittag in der Kirche St. Elisabeth in Bonn ist Norbert Blüm am frühen Nachmittag auf dem Alten Friedhof beigesetzt worden. Zu der Trauerfeier kamen auch bekannte Gesichter aus der Politik.



Von Thomas Leurs

Norbert Blüm, der ehemalige Bundesminister für Arbeit, ist am frühen Dienstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Alten Friedhof in Bonn beerdigt worden. Zuvor hatte eine Trauerfeier in St. Elisabeth stattgefunden. Blüm war am 23. April im Alter von 84 Jahren verstorben.

Der Alte Friedhof in Bonn wurde für die Beerdigung abgesperrt. Die Trauerfeier fand auf Wunsch der Familie im kleinsten Kreis statt. Auch einige Politiker waren dabei. So nahmen Norbert Lammert, ehemaliger Präsident des Bundestags, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und NRW-Familienminister Joachim Stamp an der Trauerfeier teil.

Die Bonner CDU hatte am Dienstag ein Kondolenzbuch vor dem Alten Rathaus ausgelegt. Bis 15 Uhr konnten sich Bonnerinnen und Bonner dort eintragen.

Henriette Reinsberg, Stadtverordnete der Südstadt hat den am 23. April verstorbenen Norbert Blüm noch in besonderer Erinnerung. „Wir haben ihn immer wieder eingeladen. Er hat immer so aufmunternde Worte gesprochen“, erinnert sie sich an Norbert Blüm zurück. Er sei ein Mensch gewesen, der sehr viel Kraft und Zuversicht ausgestrahlt hat. „Ich habe ihm vor wenigen Wochen noch geschrieben und wollte ihn aufmuntern. Da war er bereits gelähmt.“ Darauf habe er ihr geantwortet: „Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich nur noch über das ärgere, was ich ändern kann.“

„Ich habe stellvertretend für die Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes ins Kondolenzbuch geschrieben“, sagt Alina Wolbert dem GA. Als Bonn noch Hauptstadt war, habe er viel mit der Schwesternschaft zu tun gehabt. „Er hat sich ja auch stark für die Pflege eingesetzt.“